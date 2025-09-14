https://news.day.az/world/1780288.html

Рубио прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши Россией

Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал инцидент с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши как опасный и неприемлемый. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters. Глава Госдепартамента не стал утверждать о намеренном характере действий, в которых европейские страны обвиняют Москву, пишет агентство.