https://news.day.az/world/1780288.html Рубио прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши Россией Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал инцидент с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши как опасный и неприемлемый. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters. Глава Госдепартамента не стал утверждать о намеренном характере действий, в которых европейские страны обвиняют Москву, пишет агентство.
