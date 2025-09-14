https://news.day.az/world/1780310.html Над Ватиканом взмыли в небо 3000 дронов - ВИДЕО Прошедшей ночью над Ватиканом взмыли в небо 3000 дронов в рамках концерта "Благодать для мира". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
