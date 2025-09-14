В Пентагоне высказались о «празднующих» убийство Кирка

Армия США будет проявлять нулевую терпимость к тем военным в ее рядах, кто позитивно или с иронией воспринял убийство американского активиста Чарли Кирка, заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл.

Как передает Day.Az, он прокомментировал слова корреспондента Daily Caller Уоллеса Уайта о том, что Вооруженные силы (ВС) США отстранили от службы офицера запаса за "ликование по поводу убийства Чарли Кирка".

"В Пентагоне нулевая терпимость к тем, кто празднует или высмеивает убийство соотечественников", - высказался Парнелл.