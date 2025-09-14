На границе с Ираном задержана крупная партия наркотиков

На таможенном посту "Джульфа" Нахчыванского Главного таможенного управления при осмотре грузового транспортного средства, следовавшего из Ирана транзитом через Азербайджан в Турцию с грузом этиленового полимера, рентген-установка зафиксировала подозрительные изображения.

Как сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете, в результате тщательной проверки было выявлено, что в 30 мешках с грузом находились скрытое от таможенного контроля наркотические средства в особо крупном объеме.

Общий вес изъятой марихуаны составил 63 килограмма.