Когда может открыться турецко-армянская граница?

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В Ереване состоялся шестой раунд переговоров между специальными представителями Турции и Армении - отставным послом Сердаром Кылычем и заместителем председателя Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном. По итогам встречи стороны подтвердили свою приверженность продолжению процесса нормализации двусторонних отношений без предварительных условий и договорились об ускорении реализации договоренностей, касающихся пересечения границы, транспортной инфраструктуры и гуманитарных инициатив.

Согласно письменному заявлению МИД Турции, основной повесткой переговоров стали конкретные шаги по восстановлению железнодорожной линии Карс-Гюмри, запуску электрической интерконнекторной линии, а также обсуждение создания новых возможностей для авиасообщения между двумя странами с лета 2026 года. Также обсуждалась реализация ранее согласованного соглашения от 1 июля 2022 года по вопросам пересечения границы.

В рамках встречи были подтверждены намерения о проведении необходимых технических работ профильными ведомствами, о запуске стипендиальных программ для студентов и совместном восстановлении исторического моста на Шелковом пути - моста Ани.

Кылыч и Рубинян в очередной раз подчеркнули, что курс на сближение Анкары и Еревана будет продолжен на основе взаимного уважения и без выдвижения предварительных условий, что расценивается как важный сигнал региону в условиях нестабильной геополитической ситуации.

... Граница - это не просто линия на карте. Это шов, сшитый болью истории, страхами политики и надеждами будущего. Турецко-армянская граница - одна из тех, где шов распарывали слишком долго, а нить мирных усилий снова и снова обрывалась. Сегодня, спустя три десятилетия дипломатического ледникового периода, ветер истории вновь касается замершей линии. Но достаточно ли этого для оттепели?

Турция закрыла границу с Арменией в 1993 году. Это было прямым ответом на оккупацию азербайджанских территорий со стороны Армении в ходе Первой Карабахской войны. Конкретным поводом стало взятие армянскими вооружёнными силами Кяльбаджарского района Азербайджана, что значительно углубило армянскую военную экспансию за пределами самого Карабаха. Именно тогда Анкара приняла решение: никакого открытия границ без справедливого урегулирования.

Это решение, с точки зрения международного права, было не только легитимным, но и отражающим дух Статьи 2 Устава ООН - право государств защищать свои интересы мирным путём, включая дипломатические меры.

Попытка нормализации в 2009 году - "Цюрихские протоколы" - выглядела как прорыв. Тогдашний президент Армении Серж Саргсян и президент Турции Абдулла Гюль при посредничестве Швейцарии, США, России и Франции подписали два протокола: об установлении дипломатических отношений и об открытии границ. Однако внутри Армении вспыхнули массовые протесты. Националисты обвинили Саргсяна в предательстве "геноцидной повестки". Турция, в свою очередь, ясно дала понять: без прогресса по Карабаху не будет прогресса и в двусторонних отношениях.

В 2018 году Армения официально аннулировала протоколы, обвинив Турцию в "предвзятости в пользу Азербайджана". Но с юридической и политической точки зрения Турция вела себя как региональный гарант стабильности: уважала суверенитет Азербайджана, требовала справедливости и мирного решения конфликта.

Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне осенью 2020 года изменила региональный расклад. Карабахский вопрос фактически был решён. Осталось урегулировать политические и юридические нюансы. Именно после этого начались подвижки между Турцией и Арменией.

Уже в конце 2021 года Турция и Армения назначили специальных представителей - бывшего посла Сердара Кылыча и вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна. Сам факт диалога стал знаковым. Впервые за десятилетия две страны начали говорить друг с другом не через посредников, а напрямую.

Шестой раунд переговоров в Ереване в 2025 году ознаменовал собой новый этап: стороны не просто обсуждают символические жесты, но и переходят к конкретике.

Но открытие границы - это не просто бюрократическое действие. Это геополитический сейсмосдвиг.

Да, Азербайджан не является стороной этих двусторонних переговоров, но он - ключевой фактор. Без его участия невозможна устойчивость процесса. Это не только логика союзничества с Турцией, но и реалии региональной архитектуры.

Политика любит символы. Но в дипломатии символ может быть и дымовой завесой. Именно так сегодня выглядят разговоры Армении и Турции о восстановлении железнодорожной линии Карс-Гюмри, "исторического моста" в Ани и "увеличении числа авиарейсов". Для невнимательного наблюдателя это может показаться позитивной повесткой. На деле - это игра на опережение, попытка создать видимость прогресса без решения базовых проблем.

Железнодорожная линия между Карсом и армянским городом Гюмри (бывший Александрополь) функционировала вплоть до начала 1990-х годов. Она была частью транспортной сети, соединявшей Кавказ с Турцией и далее с Европой. С закрытием границы по инициативе Турции в 1993 году движение было остановлено. Однако сегодня, спустя более 30 лет, её возрождение обсуждается как один из "технических шагов по нормализации".

Что это значит на практике? Речь идёт о восстановлении примерно 30 километров пути на территории Армении и модернизации логистических узлов на территории Турции. Но главный вопрос не в технике, а в геополитике. Эта железная дорога может быть полезной только при одном условии: если она станет частью регионального коридора, включающего Азербайджан - прежде всего Зангезурский.

Проект Зангезурского транспортного коридора - это не прихоть Баку, а договорённость, зафиксированная в Трёхстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Пункт 9 этого документа прямо указывает: должна быть обеспечена беспрепятственная связь между западными районами Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении. Это юридическое обязательство, подписанное Арменией, Российской Федерацией и Азербайджаном.

Без реализации Зангезурского коридора любая попытка "восстановления железной дороги" - лишь симуляция прогресса. Турция ясно дала понять: все транспортные коммуникации должны быть синхронизированы с Азербайджаном. Ни один поезд из Карса не поедет в Гюмрю, если параллельно не будут ездить поезда из Зангилана в Нахчыван. Это и есть стратегический баланс.

На переговорах также обсуждается восстановление исторического моста в районе Ани - некогда важного узла на Великом шелковом пути. Этот мост, разрушенный в XX веке, пролегал через реку Ахурян, по сути - через границу. С технической точки зрения - это всего лишь арочный мост длиной около 30 метров. С политической - аллегория.

Для армянской стороны мост в Ани - это попытка апеллировать к "общей истории", создать гуманитарное прикрытие для нормализации. Но здесь снова встаёт стена фактов: нельзя строить мосты с теми, кто не раскаялся за разрушенные города, изгнанных людей и заминированные поля в Карабахе. Азербайджан десятилетиями слышал от Армении только ложь, отрицание и военную риторику. Прежде чем восстанавливать каменные мосты, нужно восстановить моральные основания.

Стороны также договорились о расширении авиасообщения. Уже сейчас между Ереваном и Стамбулом действуют прямые рейсы. С 2026 года планируется привлечение новых авиакомпаний и маршрутов. Однако и здесь присутствует попытка создать "витрину мира" без реального содержания.

Армения до сих пор позволяет своим СМИ, диаспоре и лоббистским структурам вести оголтелую кампанию против Азербайджана и Турции. С одной стороны - самолёты, с другой - пропагандисты. Воздух открывается - но мозги остаются закрыты.

Открытие границы между Турцией и Арменией - это не одномоментный акт, а сложный и многослойный процесс, требующий не только дипломатических жестов, но и устранения глубинных противоречий, накопленных десятилетиями.

И главным тормозом на этом пути остаются системные, а не ситуативные причины. Прежде всего, Армения до сих пор уклоняется от заключения мирного договора с Азербайджаном. Без этого шага, без чёткого и официального признания территориальной целостности Азербайджана, любые разговоры о нормализации с Турцией обречены на стагнацию.

На словах Ереван настаивает на том, что нормализация с Турцией должна идти без каких-либо условий, но на практике именно Армения превращается в источник предусловий. Речь идёт не только о давлении по вопросам, связанным с так называемым "геноцидом", но и о блокировании тюркских инициатив на международных площадках, отказе от участия в многосторонних форматах с Турцией и Азербайджаном. Всё это - не декларации, а конкретные политические действия, которые противоречат духу открытости и примирения.

И наконец, зависимость Еревана от внешних игроков делает ситуацию ещё более сложной. Франция, часть американского истеблишмента, а также Греция и Кипр продолжают использовать армянскую карту как инструмент давления на Турцию и Азербайджан.

В этих условиях Армения действует не как суверенное государство, принимающее решения в соответствии со своими национальными интересами, а как ведомый игрок, ориентирующийся на геополитические приоритеты чужих столиц. Пока Армения не вырвется из этой внешнеполитической зависимости, говорить о реальном, а не декоративном процессе нормализации не приходится.

Таким образом, тормозящие факторы очевидны: отсутствие мирного договора с Азербайджаном, отказ от Зангезурского коридора, лицемерие в риторике предусловий и глубинная зависимость от внешних сил. Пока эти базовые проблемы не решены, открытие границы с Турцией останется лишь пунктом в дипломатической повестке, а не реальностью, меняющей регион.Часть III. Прорыв или стагнация: когда может открыться турецко-армянская граница?

Дипломатия - это не искусство компромисса, а наука баланса. И баланс на Южном Кавказе - это не формула "Армения + Турция", а система уравнений, в которой каждое переменное значение зависит от одного базового параметра - позиции Азербайджана. Турция может открыть границу с Арменией. Но сделает это только тогда, когда Ереван продемонстрирует не слова, а действия. И вот почему.

Дата 2026 года, озвученная по итогам шестого раунда армяно-турецких переговоров в Иреване как ориентир открытия границы и запуска авиасообщения, на деле не является рубежной точкой, а скорее иллюзорным символом, призванным создать ощущение дипломатического прогресса.

За этим сроком нет ни юридически обязывающих документов, ни подписанных международных соглашений, ни выверенного графика, ни дорожной карты. Это всего лишь политическая декларация, в большей степени направленная на внешний имидж, чем на реальное движение вперёд. Армения транслирует месседж западным столицам: "мы движемся, но Турция мешает", в то время как на деле именно армянская сторона блокирует ключевые договоренности, а Турция действует синхронно и скоординированно с Азербайджаном. Поэтому 2026 год - не гарантированный финиш, а возможный ориентир, который при определённом стечении обстоятельств может обернуться новой отсрочкой, если не откровенным дипломатическим откатом.

Существуют три базовых сценария развития ситуации - от оптимистичного до откровенно негативного. В позитивной версии Армения всё-таки подписывает мирный договор с Азербайджаном, признаёт территориальную целостность соседей, включая Зангезурский коридор, и соглашается на транспортные развязки в регионе.

В таком случае Турция открывает границу, восстанавливается направление Карс-Гюмри, а регион получает мощный логистический импульс, способный преобразить всю Южно-Кавказскую экономику. Ереван встраивается в новый евразийский коридор, в котором ключевыми игроками выступают Анкара и Баку. Однако для реализации такого сценария необходима политическая воля, стратегическое мышление и отказ от националистической риторики, чего армянская элита в нынешних условиях не демонстрирует.

Наиболее вероятным остаётся инерционный сценарий. Его суть - продолжение встреч, совместных фотографий, пресс-релизов и громких заявлений, за которыми не следуют никакие практические шаги. Армения будет вновь и вновь саботировать исполнение обещаний, прикрываясь необходимостью дополнительных консультаций или технических доработок. Граница в таком сценарии остаётся закрытой, а переговорный процесс превращается в бесконечную фазу подготовки без дедлайнов и конкретных решений. Такой сценарий полностью устраивает те круги в Ереване, которые опасаются внутриполитических последствий нормализации, а также внешнее армянское лобби, прежде всего французское, которое оказывает деструктивное влияние на армянскую политику.

Наихудшим является сценарий дипломатического рецидива. В случае прихода к власти в Армении открытых реваншистов либо их коалиции с национал-радикалами может начаться демонтаж всего мирного процесса. Армения выйдет из переговоров по Зангезурскому коридору, пересмотрит достигнутые договорённости, поднимет вопрос о "карабахской автономии" в новых формах и попытается перенаправить международную повестку в сторону обвинений в адрес Турции и Азербайджана. В ответ Анкара не просто оставит границу закрытой, но и активизирует меры экономического давления, включая эмбарго, блокировку грузов и отказ от любых двусторонних форматов.

Риторика резко ужесточится, и регион вновь окажется в турбулентности, с риском новой эскалации и полной изоляции Армении от евразийской транспортной архитектуры. Такой сценарий станет провалом не только армянской дипломатии, но и всех посреднических усилий, в том числе со стороны России и США.

Таким образом, 2026 год - это не точка назначения, а всего лишь мираж, используемый армянской стороной для затягивания процесса и сохранения имиджа конструктивного участника диалога. Но миражи не приближают к реальности. Они её маскируют. Реальность же в том, что без подписания мирного договора, без ясных и принятых на себя обязательств по Зангезурскому коридору и признания границ - никакой стабильности, открытия границ и новой экономической эпохи на Южном Кавказе не будет.

Политико-дипломатическая сцена чётко очерчена: Турция и Азербайджан действуют как единый тандем. Любая попытка разыграть карту "отдельной нормализации" обречена.

Турция имеет полное право устанавливать или не устанавливать дипломатические отношения. Это зафиксировано в Статье 1 Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961): "Установление дипломатических отношений между государствами осуществляется по взаимному согласию". То есть - не является обязательным.

Более того, согласно Уставу ООН и практике Международного Суда ООН, государства имеют право на симметричные меры, если другой субъект международных отношений нарушает мирные соглашения или игнорирует резолюции. Армения до сих пор не выполнила все положения Трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Это даёт Турции и Азербайджану полное юридическое основание действовать сдержанно и осторожно.

Вывод очевиден: граница откроется только тогда, когда закроется вопрос Карабаха. Всё остальное - дым и зеркала. Армения может устраивать дипломатические приёмы, запускать культурные фестивали, апеллировать к Европе, играть на чувствах диаспоры и даже на время отвлечь внимание некоторых западных столиц от реальности.

Но граница останется закрытой, пока не будут даны чёткие и однозначные ответы на три принципиальных вопроса.

Первый: готова ли Армения наконец отказаться от своего многолетнего бремени - мифа о "независимости Карабаха", который стал не только символом агрессии, но и якорем, тянущим страну вниз?

Второй: осознаёт ли она, что Зангезур - это не буфер и не козырь, а связующее звено, без которого невозможно будущее всего региона?

И третий: принимает ли она, что никакая попытка вести диалог с Турцией за спиной Азербайджана обречена на провал? Пока эти вопросы обходятся дипломатической акробатикой и политическим заигрыванием, граница будет молчать.

Но когда в Ереване наконец поймут: мир не начинается с новых амбассадоров, а с признания старых ошибок - тогда и зазвучат шаги на приграничной земле. Тогда откроются ворота, не как жест доброй воли, а как следствие новой осознанности.

Тогда поток идей, товаров, людей и смыслов свяжет два берега реки Ахурян. Потому что настоящие мосты строятся не на бумаге, а на правде.

И только в тот день, когда слово "Карабах" больше не будет звучать в Армении с подтекстом реваншизма, а слово "Турция" перестанет быть заложником пропаганды, только тогда граница превратится из линии разлома в линию жизни.

И, может быть, именно тогда мир впервые с надеждой посмотрит на карты Закавказья не как на хронику конфликтов, а как на чертежи совместного будущего.