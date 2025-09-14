В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на автомагистрали Баку-Газах.

Так, водитель легкового автомобиля Hyundai потерял управление.

В результате автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево на обочине дороги. Один человек погиб на месте происшествия.

Тело одного человека было извлечено из транспортного средства и передано по назначению.

Еще один человек госпитализирован с травмами, однако спасти его не удалось.

Погибшими при ДТП являются водитель X. Чобанов 1990 года рождения и пассажир С. Мамедов 1991 года рождения.