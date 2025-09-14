https://news.day.az/society/1780297.html Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибшие В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на автомагистрали Баку-Газах. Так, водитель легкового автомобиля Hyundai потерял управление. В результате автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево на обочине дороги.
В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на автомагистрали Баку-Газах.
Так, водитель легкового автомобиля Hyundai потерял управление.
В результате автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево на обочине дороги. Один человек погиб на месте происшествия.
Тело одного человека было извлечено из транспортного средства и передано по назначению.
Еще один человек госпитализирован с травмами, однако спасти его не удалось.
Погибшими при ДТП являются водитель X. Чобанов 1990 года рождения и пассажир С. Мамедов 1991 года рождения.
