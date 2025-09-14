Автор: Ибрагим Алиев

Франция переживает момент, который многие эксперты уже называют переломным. Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг страны с "AA-" до "A+". Решение на первый взгляд выглядит как очередная отметка в финансовых документах, но по сути является сигналом, что государство с тяжёлой историей долгов, с шатким политическим балансом и с внутренними конфликтами оказалось в положении, где трещины в системе становятся слишком заметными. И эти трещины всё чаще сводятся к одному имени - Эмманюэль Макрон.

Рейтинги международных агентств - это не просто цифры и буквы, это отражение доверия мировых рынков. Когда Fitch говорит о том, что долг Франции слишком высок, а политическая раздробленность мешает стране проводить последовательную экономическую политику, это означает одно: Парижу больше не верят. Франция теряет привлекательность для инвесторов, стоимость заимствований будет расти, а вместе с этим возрастёт нагрузка на и без того перегруженный бюджет.

Сегодня французский госдолг превышает 110% ВВП. Это означает, что страна живёт не сегодняшним днём, а будущими доходами, которых становится всё труднее обеспечить. Рост оборонных расходов, социальные обязательства, хронический дефицит бюджета - всё это создает эффект снежного кома. Fitch прямо указало: долговая нагрузка и её динамика - один из главных факторов понижения рейтинга. И это не временный спад, это системная болезнь.

Франция за последние годы стала символом внутренней нестабильности. Забастовки, массовые протесты против пенсионной реформы, уличные столкновения, рост радикальных движений - всё это сделало страну похожей на кипящий котёл. Ни одна инициатива президента не встречает консенсуса. Парламент фрагментирован, общество разделено, а правительство вынуждено действовать через указания и обходные механизмы. Fitch назвало это одним из ключевых рисков: страна не в состоянии проводить долгосрочные и согласованные реформы.

Эмманюэль Макрон пришёл к власти под лозунгами обновления, примирения и модернизации Франции. Но его правление стало символом разобщённости. Он столкнул общество лоб в лоб, пытаясь протащить непопулярные реформы без реального диалога. Он растратил политический капитал на борьбу с оппозицией и улицей, а не на созидание. Сегодня рейтинг Франции падает не только из-за цифр, но и из-за потери доверия к руководству страны. И это доверие вернуть невозможно без политической перезагрузки.

Франция всегда считалась одним из ключевых центров Европейского союза, "ядерным" государством вместе с Германией. Но сейчас Париж выглядит как слабое звено. Германия погружена в свои экономические трудности, Италия пытается лавировать между Брюсселем и собственными проблемами, а Франция погружается в политический хаос. Это создает опасность для всего ЕС: если Париж теряет устойчивость, рушится баланс внутри союза.

Отдельный удар по экономике Франции - рост расходов на оборону. На фоне глобальных конфликтов и усилившейся нестабильности в Европе Париж вынужден увеличивать военные траты. Но каждый новый миллиард на оборону - это минус миллиард на социальные программы, образование и здравоохранение. Fitch справедливо указывает: этот перекос грозит дальнейшей эрозией бюджета и усиливает риск того, что Франция окажется в долговой ловушке.

Интересно, что прогноз по рейтингу изменён на "стабильный". На языке агентств это означает, что ситуация не ухудшится резко в ближайшей перспективе, но и улучшения ждать не стоит. Иными словами, Франция застряла в состоянии стагнации. Ей не грозит немедленный коллапс, но и выхода из кризиса при нынешнем руководстве не просматривается.

В политике бывают моменты, когда лидер становится тормозом для системы. Макрон превратился именно в такой тормоз. Его фигура вызывает раздражение у значительной части общества, парламент не готов работать с ним конструктивно, а международные партнёры видят в нём слабого лидера, неспособного удержать страну на плаву. Франции нужна новая энергия, новые идеи и новый политический курс. Продолжение правления Макрона означает углубление кризиса, рост недоверия, усиление радикалов и дальнейшее падение рейтингов.

Обычные французы уже ощущают последствия на себе: инфляция, рост налоговой нагрузки, сокращение социальных программ. Снижение рейтинга - это рост стоимости кредитов, ослабление экономики и удорожание жизни для каждого гражданина. Именно поэтому вопрос стоит не только о финансовой стабильности, но и о социальной справедливости. Макрон обещал защитить средний класс, но в реальности он привёл к его обнищанию.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что Франция стоит перед выбором. Либо страна продолжает погружаться в долговую яму и политический хаос вместе с Эмманюэлем Макроном, либо она находит в себе силы для перезагрузки. Fitch поставило диагноз, и диагноз этот суров. В таких условиях единственным честным шагом президента станет уход в отставку для спасения страны. Другого выхода у Франции больше нет.