В Аздраме состоялась церемония открытия театрального сезона

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялась церемония открытия 153-го театрального сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии прозвучали изречения великого лидера Гейдара Алиева о театре.

На церемонии открытия были отмечены внимание и забота общенационального лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о сохранении, развитии и пропаганде наших культурных ценностей в мире.

Председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист, лауреат Государственной премии Гаджи Исмаилов поделился своими мыслями об открытии нового театрального сезона и рассказал о важной роли театров в культурной жизни нашей страны.

В художественной части мероприятия выступили народный артист Азер Зейналов, танцевальная группа "Кяман", солистка Азербайджанского государственного театра песни Айнур Искендерли и заслуженная артистка Бейимханым Велиева.

На мероприятии артисты всех действующих в нашей стране театров исполнили отрывки из своего репертуара.