В Гааге исполнены партии из оперы «Лейли и Меджнун»

На сцене театра De Vaillant в нидерландском городе Гаага по случаю 140-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли исполнены партии из оперы "Лейли и Меджнун".

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, организованном при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и Общества "Одлар Юрду", приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Нидерландах, а также азербайджанской общины из различных городов.

Во вступительной речи председатель Общества "Одлар Юрду" Франгиз Багирова подробно рассказала зрителям о великом композиторе Узеире Гаджибейли и опере "Лейли и Меджнун".

Затем прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Королевства Нидерландов, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни за независимость нашей Родины.

Выступивший далее посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде отметил значение организации подобного мероприятия.

Партию Лейли исполнила Вюсаля Джабир, бывшая солистка Театра оперы и балета, а партию Меджнуна - Нахметага Алиев, воспитанник Народного артиста Арифа Бабаева. Им виртуозно аккомпанировали Джавид Салимов (тар) и Сабина Мамедова (фортепиано).

В завершение концерта состоялся обмен мнениями и были сделаны фото на память.