Страховщики тюркских государств подписали совместный документ

На состоявшемся в азербайджанском городе Шуша первом съезде Союза страховщиков тюркского мира страховщики тюркских государств подписали совместный "Прокламационный документ".

Как сообщили Day.Az в Ассоциации страховщиков Азербайджана, согласно подписанному документу, Союз страховых компаний Тюркского мира был реорганизован на основе целей и принципов Организации тюркских государств. Так, помимо пяти членов-учредителей, в Союз в качестве организаций-наблюдателей вошли страховые ассоциации трёх стран (Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра).

Отметим, что основной целью Ассоциации страховщиков тюркского мира является налаживание взаимного обмена опытом, кадрами и информацией между страховыми рынками стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств, системное формирование перестраховочных отношений, достижение устойчивого и стабильного развития на страховых рынках братских стран.