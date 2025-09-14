https://news.day.az/world/1780311.html Испанию подтопило из-за сильнейших дождей - ВИДЕО Ряд районов в Каталонии, включая Барселону, подтопило на фоне штормового ветра и сильнейших дождей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
