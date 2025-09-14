Новый Google Pixel 10 Pro XL оказался слабее смартфона Samsung

Автор YouTube-канала PhoneBuff сравнил производительность Pixel 10 Pro XL с чипом Google Tensor G5 и смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra на Snapdragon 8 Elite с помощью роботизированного манипулятора. Об этом сообщает iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Google традиционно не позиционирует собственные процессоры как прямых конкурентов решениям Qualcomm или MediaTek. Тем не менее, сравнение показало, что Pixel 10 Pro XL лишь незначительно уступает по скорости большинству сценариев.

Ключевым моментом теста стала обработка видео, где Snapdragon 8 Elite оказался быстрее примерно на 35%, что существенно повлияло на итоговый результат. В остальных задачах разница между устройствами была минимальной, а в отдельных случаях смартфон Google демонстрировал даже лучшие показатели.

Таким образом, несмотря на отставание в ресурсоёмких сценариях, Pixel 10 Pro XL сохраняет флагманский уровень быстродействия и способен конкурировать с моделями Samsung в повседневном использовании.

Судя по многочисленным обзорам, смартфон Google Pixel 10 Pro XL с чипом Tensor G5 демонстрирует высокую скорость работы и производительности, однако имеет слабый графический процессор, из-за чего уступает конкурентам в тяжелых играх.