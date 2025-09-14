США обсудят инцидент с дронами в Польше с НАТО

США намерены обсудить инцидент с дронами в Польше с партнерами по НАТО до принятия конкретных решений. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, сейчас альянсу нужно выяснить, были ли эти беспилотники намеренно направлены на Польшу или это был случайный инцидент. Несмотря на это, Рубио назвал данное происшествие "неприемлемым и опасным".

"Вопрос в том, были ли эти беспилотники направлены конкретно на Польшу. Если это так, то, очевидно, это крайне эскалационный шаг. Мы хотели бы иметь все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем принимать какие-либо решения", - сказал он.