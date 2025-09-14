Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания Клиники Карабахского университета, учебного корпуса факультета медицинских наук и наук о здоровье

14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Ханкенди здания Клиники Карабахского университета, учебного корпуса факультета медицинских наук и наук о здоровье.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр науки и образования Эмин Амруллаев, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов и заведующий Клиникой Карабахского университета, декан факультета медицинских наук и наук о здоровье Самир Бабаев проинформировали главу государства о созданных условиях.

Было отмечено, что с нового учебного года в Карабахском университете начнет функционировать факультет медицинских наук и наук о здоровье. Учебный корпус факультета оснащен оборудованием, отвечающим современным требованиям. В здании имеются 10 учебных комнат и 9 аудиторий, 3 лаборатории, рабочие и экзаменационные кабинеты, зоны отдыха, библиотека, залы для брифингов. Здесь также будут действовать лаборатории микробиологии, гистологии, культивирования клеток, административные помещения. На факультете будет проводиться обучение по разработанным совместно местными и зарубежными специалистами шестилетней программе медицинского и четырехлетней программе сестринского дела, основанных на международном опыте. Современная модель образования, которая будет применяться в Клинике Карабахского университета, позволит студентам трансформировать теоретические знания в практические навыки. Студентам также будут предоставлены широкие возможности для проведения исследований и развития лидерских качеств. Одной из отличительных особенностей факультета является включение в учебный план программы по искусству в качестве факультативного предмета. Искусство имеет большое значение для развития у студентов навыков самовыражения, взаимодействия внутри группы и коммуникативных способностей.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в здании Клиники Карабахского университета. Клиника была создана в соответствии с Указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в феврале этого года. В ней будут функционировать 23 врачебных кабинета, лаборатории, рентгенологический кабинет, кабинеты неотложной помощи, магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии (КТ) и ангиографии. За короткое время в высшем учебном заведении создана современная образовательная инфраструктура в области медицины. Клиника обеспечит подготовку студентов, обучающихся в Карабахском университете по медицинским специальностям, как профессиональных кадров, сыграет важную роль в проведении научных исследований в сфере медицины, а также в охране здоровья населения региона. Здесь будет осуществляться одновременно учебная, исследовательская деятельность и деятельность по оказанию медицинских услуг.

Создание Клиники в Карабахском университете, а также открытие факультета медицинских наук и наук о здоровье - один из важных шагов, направленных на подготовку профессиональных медицинских кадров в соответствии с вызовами новой эпохи. В то же время проводимые в клинике научные исследования будут способствовать повышению академической репутации и международного рейтинга Карабахского университета, а также развитию медицинской науки в нашей стране, что также повысит интерес иностранных студентов к этому высшему учебному заведению.