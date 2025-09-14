Илон Маск захотел финансово помочь Макгрегору

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал о желании 54-летнего американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска оказать ему финансовую помощь в президентской гонке в Ирландии. Его слова приводит журналист Адам Глин в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Илон - настоящий супергерой. Он уделил мне много времени и пообещал свою поддержку. Вы знаете, он даже предложил финансовую помощь, но я сказал, что мне это не надо. Я здесь не ради денег. Но он - заслуга человечества. Я это очень ценю", - заявил он.

Президентские выборы в Ирландии намечены на 11 ноября 2025 года. 4 сентября Макгрегор официально заявил, что вступил в президентскую гонку. После этого Маск публично поддержал спортсмена.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.

Последним боем 36-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.