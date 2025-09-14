https://news.day.az/officialchronicle/1780376.html Президент Ильхам Алиев встретился с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос - ФОТО 14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
