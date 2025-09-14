https://news.day.az/sport/1780359.html Назначены арбитры на матч Лиги чемпионов "Бенфика" - "Карабах" Стали известны арбитры первого тура Лиги чемпионов, в котором "Карабах" сыграет в гостях против португальской "Бенфики". Как сообщает İdman.biz со ссылкой на УЕФА, главным судьей назначен бельгийский рефери Эрик Ламбрехтс. Его помощниками будут соотечественники Ко Де Веирд и Кевин Монте. Четвертым арбитром матча станет Натан Вербумен.
Назначены арбитры на матч Лиги чемпионов "Бенфика" - "Карабах"
Стали известны арбитры первого тура Лиги чемпионов, в котором "Карабах" сыграет в гостях против португальской "Бенфики".
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на УЕФА, главным судьей назначен бельгийский рефери Эрик Ламбрехтс. Его помощниками будут соотечественники Ко Де Веирд и Кевин Монте. Четвертым арбитром матча станет Натан Вербумен.
Встреча "Бенфика" - "Карабах" состоится 16 сентября в Лиссабоне и начнется в 23:00 по бакинскому времени.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре