В Ыгдыре состоится показ комедии Узеира Гаджибейли «Не та, так эта»

В приграничной с Азербайджаном турецкой провинции Ыгдыр во вторник, 16 сентября состоится показ музыкальной комедии Узеира Гаджибейли "Не так, так эта".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, культурный проект, посвященный 140-летнему юбилею основоположника азербайджанской классической музыки, автора первой оперы на Востоке У.Гаджибейли, поддержан генеральным консульством Азербайджана в Карсе и представителями Турецко-азербайджанского общества в Ыгдыре.

Показ бессмертной музыкальной комедии состоится на территории Народной библиотеки имени 100-летия Республики в Ыгдыре.

Организаторы "Вечера азербайджанского кинематографа" заявили о готовности продолжить проекты, нацеленные на пропаганду культурного наследия Азербайджана в братской стране.