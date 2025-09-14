Назван самый мощный Android-смартфон

Продуктовый менеджер Vivo опубликовал результаты тестирования будущего флагмана Vivo X300 Pro, оснащенного чипсетом MediaTek Dimensity 9500. Устройство набрало более 4 млн баллов в бенчмарке AnTuTu V11, сообщает MT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Результат в 4 млн баллов в бенчмарке AnTuTu означает, что предстоящий флагманский смартфон может стать самым мощным на рынке. Для сравнения, смартфоны на базе разогнанного Dimensity 9400+ демонстрируют средний результат порядка 2,85 млн баллов. Таким образом, прирост вычислительной мощности нового чипсета составляет более 40%.

В Vivo отдельно подчеркнули, что тестирование проводилось в стандартных условиях - при комнатной температуре, без применения методов искусственного охлаждения, что могло бы оказать положительный эффект на результат.

MediaTek Dimensity 9500 построен на новых ядрах Arm Lumex, представленных накануне. Они основаны на новом поколении архитектуры - ARMv9-A. Флагманское ядро C1-Ultra, по заявлениям Arm, в тестах на 25% мощнее предшествующего X925.

Анонс первых смартфонов с новыми MediaTek Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite 5 ожидаются в конце сентября и начале октября.