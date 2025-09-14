https://news.day.az/world/1780379.html Самый масштабный пожар в современной истории Филиппин - ВИДЕО В субботу утром в районе Хэппиленд в столице Филиппин Маниле, произошел самый масштабный пожар в современной истории, из-за чего пришлось эвакуировать более тысячи человек. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Барангай 105 "Хэппиленд" - один из самых бедных трущобных районов Манилы, где проживает около 25 000 человек.
В субботу утром в районе Хэппиленд в столице Филиппин Маниле, произошел самый масштабный пожар в современной истории, из-за чего пришлось эвакуировать более тысячи человек.
Барангай 105 "Хэппиленд" - один из самых бедных трущобных районов Манилы, где проживает около 25 000 человек.
