Сегодня день памяти видного композитора Васифа Адыгезалова

Васиф Адыгезалов является одной из личностей, вписавших новые страницы в летопись богатого музыкального искусства Азербайджана. Многочисленные произведения, созданные композитором в различных жанрах на основе народных песен и традиций мугама с использованием важных достижений мировой музыки, занимают достойное место в сокровищнице культурных богатств азербайджанского народа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня исполняется 19 лет со дня смерти одного из видных представителей азербайджанской композиторской школы, народного артиста, профессора, лауреата Государственной премии, удостоенного орденов "Шохрат" и "Истиглал", незабываемого композитора Васифа Адыгезалова.

Васиф Адыгезалов родился в семье известного мастера мугама Зульфи Адыгезалова. Начальное музыкальное образование получил в десятилетней музыкальной школе при консерватории (класс фортепиано). В 1953 году поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибейли в класс композиции Кара Караева и класс фортепиано Симузер Гулиевой, в 1959 году окончил это учебное заведение по двум специальностям.

Трудовую деятельность Васиф Адыгезалов начал в 1958 году, работал на ответственных должностях в различных очагах культуры. Труд композитора всегда высоко ценился государством, он был удостоен самых высоких почетных званий, орденов и медалей.

Произведения Васифа Адыгезалова хорошо известны музыкальной общественности не только нашей, но и многих стран мира, в том числе Германии, Болгарии, Чехии, Мексики, Коста-Рики, Венесуэлы, Кубы, Турции, Ирана, постсоветских республик.

Васиф Адыгезалов - автор двух опер "Мертвецы" и "Натаван", шести музыкальных комедий - в том числе "Птица счастья моей бабушки", "Гаджи Гара", написанной в соавторстве с композитором Рамизом Мустафаевым, "Разведемся - поженимся", а также ораторий "Страна Огней", "Карабах шикестеси", "Чанаггала - 1915", "Караван печали", трех симфоний, мугамной симфонии "Сегях", симфонических поэм "Этапы", "Африка борется", пяти инструментальных концертов, многочисленных камерно-инструментальных сочинений, до ста песен и романсов, музыки к спектаклям и художественным фильмам.

В творчестве композитора преобладают монументальные вокально-симфонические произведения. Созданные им в разные годы оратории "Страна Огней", "Гарабах шикестеси", "Чанаггала - 1915" - произведения, написанные в высоком патриотическом духе, воспевающие историю народа, его борьбу за свободу и независимость, а также одержанные победы. Особенно большое значение имеет героическая эпопея "Чанаггала - 1915". К этой теме впервые обратился азербайджанский композитор Васиф Адыгезалов, что было воспринято в Турции как знаменательное событие в культурной жизни двух братских народов.

Наряду с крупными монументальными произведениями, путь к сердцу народа нашли необычайно теплые, мелодичные песни композитора. Созданные им песни, такие как "Гярянфиль", "Бакы", "Хошум гялир", "Наз-наз", "Шуша лайласы", "Ана" являются художественным воплощением высоких человеческих чувств.

В 1990 году избран первым секретарем Союза композиторов Азербайджана.

В 1973 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств, а в 1988 году - звания народного артиста республики.

Видный композитор ушел из жизни 16 сентября 2006 года и был похоронен на Аллее почетного захоронения.