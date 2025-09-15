Яркий метеор в небе Аргентины

В Аргентине пролетел яркий метеор.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Огненный шар в небе заметили вечером, когда еще не было темно.

Предварительно, он не долетел до земли и сгорел в атмосфере.