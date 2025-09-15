https://news.day.az/world/1780548.html Яркий метеор в небе Аргентины - ВИДЕО В Аргентине пролетел яркий метеор. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Огненный шар в небе заметили вечером, когда еще не было темно. Предварительно, он не долетел до земли и сгорел в атмосфере.
Яркий метеор в небе Аргентины - ВИДЕО
В Аргентине пролетел яркий метеор.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Огненный шар в небе заметили вечером, когда еще не было темно.
Предварительно, он не долетел до земли и сгорел в атмосфере.
