Яркий метеор в небе Аргентины - ВИДЕО

В Аргентине пролетел яркий метеор. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Огненный шар в небе заметили вечером, когда еще не было темно. Предварительно, он не долетел до земли и сгорел в атмосфере.