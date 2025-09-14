https://news.day.az/world/1780320.html Италия предоставит НАТО два истребителя Италия внесет вклад в укрепление позиций НАТО на восточном фланге. Об этом сообщает газета La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В данный момент выбор стоит между Eurofighter и F-35. Их могут добавить к четырем итальянским самолетам, уже находящимся на базе в Эстонии.
Италия предоставит НАТО два истребителя
Италия внесет вклад в укрепление позиций НАТО на восточном фланге. Об этом сообщает газета La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В данный момент выбор стоит между Eurofighter и F-35. Их могут добавить к четырем итальянским самолетам, уже находящимся на базе в Эстонии.
"Рим не может остаться в стороне на фоне усилий других европейских партнеров, о которых уже было объявлено", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре