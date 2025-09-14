Китай решил запастись соей на случай продолжения торговой войны с США

В августе запасы соевых бобов в Китае достигли рекорда на фоне торговой войны с США. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным агентства, за месяц КНР импортировала 12,28 миллиона соевых бобов. Запасы решили создать, чтобы создать буфер на случай возможного дефицита из-за продолжения противостояния с США.

Ранее Китай преимущественно закупал сою в США, однако на фоне торговой напряженности в сентябре главным поставщиком бобов стала Бразилия. Согласно отчетам Минсельхоза США, азиатская страна, вероятно, не забронировала ни одного американского груза на сезон 2025-2026 годов. Сейчас запасы сои в КНР составляют порядка 6,8 миллиона тонн - максимум с марта 2025-го.

В январе - августе объем китайско-американской торговли сократился примерно до 380 миллиардов долларов (минус 14,4 процента год к году), отмечают в Главном таможенном управлении КНР. Поставки Пекина снизились большими темпами, чем у Вашингтона - 15,5 против 11 процентов, но показатель китайского экспорта в двустороннем товарообороте по-прежнему почти втрое превышает стоимость поставляемого из США - 282,95 миллиарда долларов против 97,11 миллиарда.