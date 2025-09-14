В Бразилии растет дерево размером с бизнес-центр

В Бразилии растет дерево кешью - по площади его можно сравнить с целым бизнес-центром.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Кешью заняло 8500 квадратных метров и со стороны выглядит как целая роща. 

Представляем вашему вниманию данное видео: