https://news.day.az/world/1780420.html

В Бразилии растет дерево размером с бизнес-центр - ВИДЕО

В Бразилии растет дерево кешью - по площади его можно сравнить с целым бизнес-центром. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Кешью заняло 8500 квадратных метров и со стороны выглядит как целая роща. Представляем вашему вниманию данное видео: