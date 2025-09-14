Новый iPhone запретили продавать в Китае

Корпорация Apple не смогла получить разрешение на продажу iPhone Air в Китае. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американской компании пришлось отложить старт продаж ультратонкого iPhone Air. При этом остальные смартфоны серии iPhone 17 будут доступны с 19 сентября как в Китае, так и по всему миру. Причиной назвали необходимость получения разрешения от местного регулятора из-за технологии eSIM.

Модель Air, в отличие от остальных телефонов, не имеет привычного лотка под сим-карту, поэтому производится с виртуальной сим-картой - eSIM. Для запуска оборудования с eSIM в Китае необходимо разрешение регулирующих органов. Также ранее Apple сотрудничала в регионе только с оператором China Unicom, у которого было подобное разрешение. Однако с 2025 года IT-гигант начал работать и с China Mobile и China Telecom, у которых этой лицензии, по всей видимости, нет.

Журналисты SCMP отметили, что технология eSIM очень популярна во всем мире. Так, последние два года Apple производит для рынка США только eSIM-модели. Однако в Китае привыкли пользоваться гаджетами с обычными сим-картами. Вероятнее всего, iPhone Air появится в китайской продаже после устранения нормативных барьеров.