Член ЕС отрекся от участия в НАТО

Глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер заявила, что Вена не поддерживает возможное членство в НАТО, сохраняя имеющийся у страны нейтралитет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее слова приводит Bloomberg.
По словам Майнл-Райзингер, Австрия должна усилить свой вес в мировой дипломатии, став центром разрешения конфликтов. При этом, отмечает дипломат, Вене необходимо сохранять нейтралитет.
"Мы не являемся членом НАТО, и я не поддерживаю вступление в НАТО", - подытожила глава ведомства.
