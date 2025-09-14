Член ЕС отрекся от участия в НАТО

Глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер заявила, что Вена не поддерживает возможное членство в НАТО, сохраняя имеющийся у страны нейтралитет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее слова приводит Bloomberg.

По словам Майнл-Райзингер, Австрия должна усилить свой вес в мировой дипломатии, став центром разрешения конфликтов. При этом, отмечает дипломат, Вене необходимо сохранять нейтралитет.

"Мы не являемся членом НАТО, и я не поддерживаю вступление в НАТО", - подытожила глава ведомства.