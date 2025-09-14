В Азербайджане выросла средняя зарплата

В январе-июле текущего года средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана выросла на 9,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1098,1 маната.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, более высокий уровень средней месячной номинальной зарплаты зафиксирован в отраслях добывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информационно-коммуникационной сфере, в профессиональной, научной и технической деятельности, а также в транспорте и складском хозяйстве.

По состоянию на 1 августа этого года численность наемных работников в экономике страны составила 1 768,4 тыс. человек, из которых 858,1 тыс. трудились в государственном секторе экономики, а 910,3 тыс. - в частном.

Из числа наемных работников 18,9 процента были заняты в торговле и ремонте транспортных средств, 18,1 процента - в образовании, 13,8 процента - в промышленности, 8,5 процента - в здравоохранении и социальной сфере, 6,8 процента - в строительстве, 6,3 процента - в государственном управлении, обороне и социальной защите, 4,2 процента - в транспорте и складском хозяйстве, 3,9 процента - в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4 процента - в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,3 процента - в финансовой и страховой деятельности, а 14,8 процента - в других секторах экономики.