https://news.day.az/officialchronicle/1780413.html Президент Ильхам Алиев: История последних пяти лет – это история Победы История последних пяти лет - это история Победы, наша славная история. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на состоявшейся в поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района встрече с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос.
"Рад, что вы уже обосновались на родной земле, земле своих предков. Здесь для вас созданы все условия: построены, отремонтированы дома, есть все условия - вода, газ, электричество, отопление, школы, медпункты, дороги. Самое главное, это - родной Карабахский край", - отметил глава государства.
