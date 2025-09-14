https://news.day.az/sport/1780423.html Умер экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон Британский боксер Рикки Хаттон скончался на 47-м году жизни. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает DailyMail. Тело спортсмена обнаружили в его доме в Манчестере в воскресенье. В полиции указали на отсутствие подозрительных обстоятельств смерти Хаттона.
Британский боксер Рикки Хаттон скончался на 47-м году жизни.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает DailyMail.
Тело спортсмена обнаружили в его доме в Манчестере в воскресенье.
В полиции указали на отсутствие подозрительных обстоятельств смерти Хаттона.
Хаттон был чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям IBF, WBA и IBO, а также чемпионом в полусреднем весе по версиям WBAи IBO.
На профессиональном ринге он одержал 45 побед (32 - нокаутом) при трех поражениях. В том числе он победил Константина Цзю, для которого тот бой в июне 2005 года стал последним в карьере.
