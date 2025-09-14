В Турции назвали "бессмысленными" заявления греческих властей

В МИД Турции отвергли заявления греческих властей, сделанные по случаю так называемой годовщины событий, связанных с попытками Греции вторгнуться и оккупировать Анатолию. В дипведомстве назвали заявления греческой стороны "бессмысленными и самонадеянными", передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

"Отвергаем бессмысленные и самонадеянные заявления греческих властей, сделанные по случаю так называемой годовщины событий, связанных с попытками Греции оккупировать и завоевать Анатолию",- говорится в заявлении.

В МИД Турции подчеркнули, что подобные высказывания противоречат историческим фактам и усилиям, направленным на развитие дружественных отношений между двумя странами.

Турецкая сторона рекомендовала греческим официальным лицам отказаться от действий, продиктованных внутренними политическими мотивами, и воздерживаться от инициатив, направленных на возникновение вражды между народами двух стран.