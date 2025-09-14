https://news.day.az/officialchronicle/1780416.html Президент Ильхам Алиев: Мы доказали всему миру, что мы сильный, волевой народ Мы доказали всему миру, что мы сильный, волевой народ, мы одержали победу на поле боя и всегда были готовы к миру. Но мир должен был быть справедливым, основанным на международном праве и исторической справедливости.
Президент Ильхам Алиев: Мы доказали всему миру, что мы сильный, волевой народ
Мы доказали всему миру, что мы сильный, волевой народ, мы одержали победу на поле боя и всегда были готовы к миру. Но мир должен был быть справедливым, основанным на международном праве и исторической справедливости.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на состоявшейся в поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района встрече с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос.
"История последних пяти лет показала, что никакая внешняя сила не смогла повлиять на нашу волю", - добавил глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре