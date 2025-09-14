"Имишли" ищет виновного в скандальном эпизоде

"Имишли" продолжает расследование инцидента, произошедшего в матче 4-го тура Mисли Премьер-лиги против "Сумгайыта".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 67-й минуте встречи на поле вышел Ибрагим Алиев, имя которого не было внесено в заявку.

Представитель пресс-службы клуба Лейла Бехбудлу заявила, что виновный в нарушении будет наказан. "Мы выясняем, как это произошло и по какой причине. После полного расследования станет ясно, какие меры будут приняты. Но ясно одно - тот, кто допустил нарушение, независимо от должности, понесет наказание. Форму наказания определит руководство клуба", - цитирует слова Бехбудлу Futbolinfo.az.

Напомним, что несмотря на этот инцидент, "Имишли" обыграл "Сумгайыт" со счетом 1:0.