Президент Ильхам Алиев: В центре всех наших политических шагов стоит гражданин Азербайджана

Весь Карабах, весь Восточный Зангезур - это строительная площадка. Восстановление и строительство за короткое время этих прекрасных домов, создание всей инфраструктуры демонстрируют нашу мощь, наши намерения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече в селе Бадара Ходжалинского района с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и Шушакенд.
"Главное, что в центре всех наших политических шагов стоит гражданин Азербайджана", - отметил глава государства.
