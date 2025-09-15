Президент Ильхам Алиев: В центре всех наших политических шагов стоит гражданин Азербайджана

Весь Карабах, весь Восточный Зангезур - это строительная площадка. Восстановление и строительство за короткое время этих прекрасных домов, создание всей инфраструктуры демонстрируют нашу мощь, наши намерения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече в селе Бадара Ходжалинского района с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и Шушакенд.

"Главное, что в центре всех наших политических шагов стоит гражданин Азербайджана", - отметил глава государства.