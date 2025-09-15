Президент Ильхам Алиев встретился с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и Шушакенд Ходжалинского района

15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в селе Бадара Ходжалинского района с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и Шушакенд, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется