В США начали искать замену директору ФБР

В окружении президента США Дональда Трампа изучают кандидатуры на замену директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Пателя.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News.

"Белый дом, [генеральный прокурор США Пэм] Бонди и [ее заместитель Тодд] Бланш не доверяют Кэшу. Пэм его особенно терпеть не может. Бланш тоже", - заявил один из собеседников телеканала.

Несколько источников, близких к Трампу, заявили Fox News, что президент не был в восторге от некоторых эпизодов, связанных с деятельностью директора ФБР, в том числе от его публичной перепалки с генпрокурором Бонди из-за дела скандального финансиста Джеффри Эптшейна. Собеседники телеканала также отмечают, что в случае увольнения Патель не покинет администрацию Трампа, а будет переведен на другую должность.