Создана рабочая группа в связи с социально-экономическим развитием Баку

Создана рабочая группа по поддержке стратегически важных градостроительных инициатив в сфере социально-экономического развития города Баку.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Ранее мы сообщали, что в бакинском метро начинается подготовка к проекту разделения линий
