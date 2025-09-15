Создана рабочая группа в связи с социально-экономическим развитием Баку

Создана рабочая группа по поддержке стратегически важных градостроительных инициатив в сфере социально-экономического развития города Баку.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

