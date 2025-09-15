33 года спустя в Кяльбаджаре прозвенел первый школьный звонок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в городе начала работу первая после освобождения от оккупации школа, размещенная в модульном здании.

Здание организовано как временное решение, чтобы школьники могли продолжить обучение.

На территории в 2,24 гектара в Кельбаджаре продолжается строительство современного образовательного комплекса. В него войдут общеобразовательная средняя школа, детский сад на 80 мест, 7 мастерских для профессионального образования и общежитие на 70 мест.

Сдача образовательного комплекса в эксплуатацию запланирована на 2026 год.

На мероприятии, посвящённом Дню знаний, отмечалось, что наши соотечественники, пережившие тяжёлые испытания 32-летнего вынужденного переселения, сегодня становятся свидетелями возрождения жизни на родной земле, наслаждаясь плодами победы.