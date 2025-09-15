В AirPods Pro 3 нашлась особенность, о которой Apple не рассказала на презентации

Apple на этой неделе представила новую версию своих беспроводных наушников - AirPods Pro 3. Помимо громких нововведений, таких как датчик сердечного ритма и вдвое улучшенное активное шумоподавление, в устройстве обнаружилась дополнительная функция, о которой на презентации не акцентировали внимание.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание 9to5Mac.

Речь идет о чипе U2, встроенном в кейс наушников. Ранее в AirPods Pro 2 Apple впервые добавила поддержку определения местоположения корпуса в сервисе Find My за счет чипа U1. В описании новой модели на странице сравнения на сайте Apple теперь указан чип U2, который, как утверждается, обеспечивает более точное определение позиции и значительно большую дальность работы. По оценкам, U2 теоретически дает примерно втрое большую дальность по сравнению с U1.

Чип U2 был впервые представлен в iPhone 15 - там он используется для функции точного поиска людей в Find My (например, в людных местах вроде парков развлечений). По имеющейся информации, Apple также работает над обновленной версией AirTag с чипом U2, которая должна появиться в течение года и улучшить возможности точного поиска предметов.

Кроме улучшенного слежения в Find My, AirPods Pro 3 получили датчик сердечного ритма, улучшенное активное шумоподавление (вдвое эффективнее предыдущей модели) и увеличенное время работы: до 10 часов в режиме прозрачности против 6 часов у AirPods Pro 2.