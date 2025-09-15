PlayStation 6 будет в восемь раз мощнее PlayStation 5

В сети появились первые подробности о грядущей консоли PlayStation 6, которые обещают беспрецедентный скачок производительности. Согласно информации от известного инсайдера Moore's Law Is Dead (MLID), новая консоль от Sony может быть до восьми раз мощнее своей предшественницы, PlayStation 5 (PS5).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Notebookcheck.

MLID раскрыл практически все известные на данный момент детали о внутреннем аппаратном обеспечении и производительности PS6, а также предполагаемую дату ее выхода. Согласно информации инсайдера, Sony PS6 будет работать на базе APU AMD Orion. Сообщается, что APU представляет собой монолитный кристалл площадью около 280 квадратных мм, произведенный по 3-нм техпроцессу TSMC.

На стороне CPU APU Orion PS6 будет включать 7-8 ядер Zen 6c для игр и два энергоэффективных ядра Zen 6 LP, которые будут обрабатывать фоновые процессы операционной системы, высвобождая до 20% производительности CPU для игровых задач. Графическая подсистема будет представлена встроенным GPU на архитектуре RDNA 5 с 50-52 вычислительными блоками (CU), работающими на частоте около 2.6-3 ГГц и использующими 10 МБ кэша L2. Эта конфигурация, по данным MLID, обеспечит PS6 от 34 до 40 терафлопс (TFLOPs) сырой графической производительности. Для сравнения, PlayStation 5 предлагает около 10.28 TFLOPs, а Xbox Series X - 12 TFLOPs.

MLID сообщает, что благодаря мощности до 40 TFLOPs, PS6 окажется примерно в 2,5-3 раза быстрее PS5 в традиционной растеризации, а в задачах трассировки лучей (Ray Tracing) прирост составит значительно больше - от 6 до 12 раз. С учетом технологий масштабирования изображения, таких как FSR4, инсайдер утверждает, что общая производительность PS6 может быть увеличена в 4-8 раз по сравнению с PS5. Консоль также получит до 40 ГБ оперативной памяти GDDR7 со скоростью 32 ГТ/с на 160-битной шине. Это обеспечит пропускную способность памяти около 640 ГБ/с. Для справки, PS5 и Xbox Series X оснащены 16 ГБ GDDR6 SDRAM.

Однако инсайдер предполагает, что следующая консоль Xbox под кодовым названием Magnus будет на 25% мощнее Sony PS6. Поступали многочисленные сообщения о том, что следующая домашняя консоль Xbox будет, по сути, настольным ПК во всем, кроме названия. Ожидается, что она будет работать на кастомизированной версии Windows и предоставлять доступ к различным магазинам игр, таким как Steam и Epic Games Store. Но это может существенно повлиять на его стоимость, сделав его значительно дороже текущего поколения игровых консолей. Таким образом, даже если следующий Xbox будет на 25% мощнее Sony PS6, он потенциально может стоить значительно дороже.

Приятной новостью для многих станет полная обратная совместимость PlayStation 6 с играми для PS5 и PS4. Ранее подобные заявления касались и портативной версии PS6. Однако поклонники, которые также надеялись на обратную совместимость с PS3, будут разочарованы, поскольку Sony, судя по всему, не планирует добавлять поддержку этой платформы.

Хотя MLID не называет точную дату релиза, инсайдер сообщает, что Sony запланировала начало производства PlayStation 6 на середину 2027 года, а официальный выход консоли ожидается осенью того же года.