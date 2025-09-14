«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби

"Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Манчестер Юнайтед" в матче 4-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игра прошла в Манчестере на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 3:0. Счет в матче на 18-й минуте открыл англичанин Фил Фоден, на 53-й и 68-й минутах отличился норвежец Эрлинг Холанд. Приз лучшего игрока матча достался Эрлингу Холанду.

После этой игры в активе команды Хосепа Гвардиолы стало шесть очков, "горожане" поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. "Красные дьяволы" с активом в четыре балла располагаются на 14-й позиции.

В следующем туре "Сити" сыграет против лондонского "Арсенала". Игра пройдет на стадионе "Эмирейтс" в британской столице, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по бакинскому времени. "Юнайтед" проведет встречу на домашнем поле против лондонского "Челси". Матч пройдет 20 сентября, игра начнется в 20:30.

Лидирует в турнирной таблице АПЛ "Ливерпуль" - команда Арне Слота набрала в четырех матчах 12 очков.