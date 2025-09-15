Китайцы бросились скупать именно базовый iPhone 17

Новый iPhone 17 демонстрирует сильный спрос в Китае: продажи на платформе JD.com в первый час старта предзаказов превысили показатели первого дня предзаказов iPhone 16 в прошлом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание 9to5Mac.

По информации издания, самой популярной конфигурацией стал базовый iPhone 17 с 256 ГБ памяти. Одновременно запуск модели iPhone Air отложен на неопределенный срок: Apple ждет одобрения по eSIM от регуляторов, прежде чем начать продажи.

Аналитики и потребители объясняют популярность базовой модели не только ее относительной дешевизной, но и существенными улучшениями в этом году. В сравнении с iPhone 16 Apple увеличила диагональ экрана с 6,1 до 6,3 дюйма, добавила поддержку 120 Гц и ProMotion, улучшенную фронтальную камеру и 48‑мегапиксельный сверхширокий объектив на тыльной панели. Базовый объем памяти удвоен до 256 ГБ при той же стартовой цене - $799 (примерно 67 тыс. руб. по курсу на 14 сентября 2025 года, - "Газета.Ru").

Хороший старт в Китае может успокоить инвесторов Apple, обеспокоенных ростом доли местных производителей на рынке КНР.

Официальные данные об успехе линейки iPhone 17 компания Apple опубликует на следующем квартальном отчете в октябре, но в него войдут лишь несколько недель продаж новых моделей. Основная же часть выручки от спроса на iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro будет зафиксирована в следующем праздничном квартале.