Итальянский гонщик разбился во время заезда

39-летний итальянский гонщик Габриэле Коттини получил травмы, не совместимые с жизнью во время заезда на трассе в Кремоне в рамказ турнира Dunlop Cup 600.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Motorsport Italia.

Спортсмен вылетел с трассы, выполняя маневр, после чего к нему подъехали медики и оказали первую помощь, однако спасти гонщика им не удалось.

"Итальянская мотоциклетная федерация, организатор заезда и руководство гонки выражают свои соболезнования и искреннюю близость к семье, друзьям и всем, кто знал и разделял с Габриэле страсть к мотоспорту", - говорится в тексте некролога, опубликованном пресс-службой Итальянской федерации мотоциклетного спорта.

Все дальнейшие заезды в рамках турнира Dunlop Cup 600 были осуществлены до конца по решению организаторов, которые таким образом отдали дань уважения Коттини.