Крупнейший швейцарский банк может переехать в США

Крупнейший швейцарский банк UBS со штаб-квартирой в Цюрихе рассматривает возможность переезда в США из-за недовольства руководства новыми финансовыми требованиями, выдвигаемыми со стороны правительства.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета New York Post (NYP).

"Банковский гигант UBS усиливает свои угрозы покинуть Швейцарию и открыть штаб-квартиру в США, что является радикальным ответом швейцарским регуляторам, которые предложили новые обременительные требования к капиталу для финансового гиганта", - говорится в материале.

UBS обязывают увеличить свою подушку безопасности на "ошеломляющую сумму", размер которой достигает $26 млрд. Это, как подчеркивается в тексте, по мнению представителей банка, исключит глобальную конкуренцию.

Ключевые представители банка - председатель Колм Келлехер и генеральный директор Серджио Эрмотии - по информации издания, уже успели провести встречу с представителями администрации президента США Дональда Трампа и обсудить детали возможного перебазирования.