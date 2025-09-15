https://news.day.az/society/1780521.html Минобороны предупредило население В Пирекешкюле и Агдере с 15 по 19 сентября будут уничтожены боеприпасы с истекшим сроком годности и непригодные к использованию. Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана.
Минобороны предупредило население
В Пирекешкюле и Агдере с 15 по 19 сентября будут уничтожены боеприпасы с истекшим сроком годности и непригодные к использованию.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана.
Отмечается, что процесс уничтожения боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к использованию пройдет с соблюдением всех правил безопасности на полигоне возле поселка Пирекешкюль и в учебном центре близ Агдеры.
"В связи со звуками взрывов призываем население не поддаваться панике и обращаем внимание, что поводов для беспокойства нет", - подчеркнули в ведомстве.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре