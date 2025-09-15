В Баку прошло яркое открытие театрального сезона

На площади перед зданием Азербайджанского государственного академического национального драматического театра состоялась торжественная церемония открытия 153-го театрального сезона, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На церемонии открытия были отмечены внимание и забота общенационального лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о сохранении, развитии и пропаганде наших культурных ценностей в мире.

С поздравлениями по случаю открытия нового театрального сезона выступили начальник управления искусств и нематериального культурного наследия Министерства культуры Азербайджана Интигам Бабаев, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмайылов, была отмечена важная роль театров в культурной жизни и истории страны.

В красочном празднике театрального искусства актеры Аздрамы по красной дорожке спустились к зрителям - с достоинством, с харизмой, с энергией нового сезона, вознаграждённые овациями. Гостям была представлена концертная программа с участием мастеров искусств.

Представители различных театров страны - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Азербайджанский государственный академический русский драматический театр, Азербайджанский государственный театр юного зрителя, Шушинский государственный музыкально-драматический театр, Азербайджанский государственный театр пантомимы, представили отрывки из спектаклей. Каждое выступление - как отдельная глава большой книги под названием "Азербайджанский театр".

Финальным аккордом вечера стал спектакль "Карабахнаме" - масштабная историческая постановка, показанная уже в стенах театра. Постановка народного артиста Азербайджана Марахима Фарзалибекова по пьесе Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь" увлекла зрителей в XVIII век - в Шушу, центр Карабахского ханства. Перед глазами оживали судьбы, политика, семейная драма и сила духа правителя Ибрагимхалил хана.

Так начался новый театральный сезон - с гордостью за прошлое, вдохновением на будущее и аплодисментами в настоящем.