Двух мужчин задержали в США за попытку нападения на журналистов

В США задержали двух мужчин за попытку подрыва журналистов телеканала Fox 13 в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CBS.

Новостной канал подтвердил CBS News, что устройство было установлено под их автомобилем, припаркованным рядом с жилым зданием. В полиции указали, что взрыва не произошло, так как устройство "не сработало должным образом".