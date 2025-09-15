https://news.day.az/world/1780520.html Двух мужчин задержали в США за попытку нападения на журналистов В США задержали двух мужчин за попытку подрыва журналистов телеканала Fox 13 в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Как передает Day.Az, об этом сообщает CBS. Новостной канал подтвердил CBS News, что устройство было установлено под их автомобилем, припаркованным рядом с жилым зданием.
