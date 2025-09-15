Продолжаются переговоры между США и Китаем по TikTok

В понедельник в Мадриде, как ожидается, второй день продолжатся переговоры между делегациями США и Китая по вопросам торговой напряженности и приближающегося крайнего срока вывода китайских инвестиций из приложения TikTok.

Как сообщает Day.Az, в воскресенье в МИД Испании состоялся последний четвертый за четыре месяца раунд переговоров, который длился примерно шесть часов и никаких результатов не принес.

По словам официального представителя правительства США, переговоры были сосредоточены на TikTok, пошлинах и экономике, однако он не предоставил дополнительных подробностей, пишет агентство Reuters.

Делегации во главе с министром финансов США Скоттом Бессентом и вице-премьером Китая Хэ Лифэном встречаются в европейских городах с мая, чтобы попытаться урегулировать разногласия, которые побудили Президента Дональда Трампа повысить пошлины на китайский импорт и привели к ответным мерам, включая введение Китаем аналогичных высоких импортных пошлин на американские товары и прекращение поставок редкоземельных металлов в США.

Последняя встреча делегаций состоялась в июле в Стокгольме, где они договорились продлить на 90 дней торговое перемирие, которое привело к резкому сокращению трехзначных ответных тарифов с обеих сторон и возобновлению экспорта редкоземельных металлов из Китая в США.

Эксперты не возлагали больших надежд на существенный прорыв в Мадриде, и наиболее вероятным результатом считалось дальнейшее продление крайнего срока для китайского владельца TikTok, ByteDance, который должен прекратить свою деятельность в США к 17 сентября, в противном случае компания будет вынуждена закрыться в США.