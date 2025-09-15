ЧБТР и Азербайджан изучают перспективы сотрудничества в области энергоэффективности

Чёрноморский банк торговли и развития (ЧБТР) и Азербайджан работают над изучением возможностей сотрудничества в области энергоэффективности.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend президент ЧБТР Серхат Кёксал в ходе визита в Баку.

""Зелёная" энергия - это приоритет. Помимо работы в финансовом секторе, у нас есть проекты в сфере возобновляемой энергии, и мы изучаем возможности сотрудничества по модернизации сетей и повышению энергоэффективности. Это будет дополнять амбициозную программу Азербайджана в сфере возобновляемой энергии", - сказал он.

Комментируя визит в Баку, Кёксал отметил, что он направлен на углубление партнёрства с Азербайджаном в приоритетных областях, таких как транспортная инфраструктура, "зелёная" энергия и поддержка МСБ через местные банки.

"Мы хотим укрепить текущее сотрудничество и подготовить почву для новых проектов, способных диверсифицировать и развивать экономику. У нас уже есть активные программы с Rabitabank и TuranBank, и мы готовим новые кредитные линии для торговли, финансирования и поддержки МСБ с азербайджанскими банками. Я рад сообщить, что в ходе моего нынешнего визита мы подписали два новых кредитных соглашения: с AzerTurk Bank на 8,5 млн манатов и с Bank Respublika на 25 млн манатов. Эти механизмы финансирования азербайджанских МСБ являются проверенным способом быстрого доступа к компаниям, поддержки занятости и диверсификации", - пояснил президент ЧБТР.

Он напомнил, что банк в настоящее время сотрудничает с Rabitabank и TuranBank, а недавно расширил число партнёров за счёт AzerTurk Bank и Bank Respublika.

"Мы открыты для дальнейшего расширения списка партнёров. Наш подход прост: любой банк, соответствующий нашим стандартам финансовой устойчивости, комплаенса и управления, может стать партнёром. Ведутся переговоры с дополнительными учреждениями", - добавил Кёксал.

Президент ЧБТР подчеркнул, что транспортная инфраструктура является стратегическим направлением банка: "Центральное положение Азербайджана в Среднем коридоре делает его естественным партнёром для финансирования транспорта, логистики и цифровой инфраструктуры, укрепляющей региональную интеграцию".

Кёксал отметил, что помимо энергетики и транспортной инфраструктуры, банк готов поддерживать сельское хозяйство, пищевую переработку и ИКТ. "Это жизненно важные сектора для диверсификации, и мы активно ищем возможности, где наше финансирование может приносить дополнительную пользу".

Президент ЧБТР также коснулся перспектив выпуска облигаций, номинированных в манатах.

"ЧБТР стал первым многосторонним банком развития, выпустившим облигацию с низкой конкуренцией в Азербайджане. В августе 2019 года мы успешно разместили двухлетнюю облигацию на сумму 10 млн манатов на Бакинской фондовой бирже. Эта сделка, первая в истории выпусков облигаций в манатах международными финансовыми институтами в Азербайджане, была важным этапом для нас и стала возможной благодаря поддержке Министерства финансов, Центрального банка Азербайджана и Бакинской фондовой биржи. Несмотря на то, что последующие выпуски не состоялись по разным причинам, мы продолжаем рассматривать выпуск облигаций в манатах как естественное направление нашей деятельности для увеличения поддержки азербайджанских банков более доступными кредитами в манатах. Мы отслеживаем рыночную ситуацию и оцениваем подходящее время для возвращения на локальный рынок капитала", - сказал он.

В заключение Кёксал подчеркнул, что Азербайджан является одним из стран-основателей ЧБТР, и банк рад сотрудничеству с азербайджанскими институтами.

"В конечном счёте, наша совместная работа служит всем гражданам Азербайджана, и я надеюсь, что она станет более полезной, чем раньше", - сказал он.