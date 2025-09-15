https://news.day.az/society/1780471.html На дорогах Баку введен режим “зеленой волны” В связи с началом нового учебного года сотрудниками Центра интеллектуального управления транспортом проводятся мероприятия по недопущению скопления людей, а также пробок вблизи учебных заведений. Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом МВД.
На дорогах Баку введен режим “зеленой волны”
В связи с началом нового учебного года сотрудниками Центра интеллектуального управления транспортом проводятся мероприятия по недопущению скопления людей, а также пробок вблизи учебных заведений.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом МВД.
С этой целью к светофорам на ряде улиц и проспектов столицы с утренних часов применяется режим "зеленой волны".
Наряду с этим, сотрудники центра находятся на постоянной связи с ГДП для устранения обстоятельств, вызвавших заторы на дорогах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре