На дорогах Баку введен режим “зеленой волны”

В связи с началом нового учебного года сотрудниками Центра интеллектуального управления транспортом проводятся мероприятия по недопущению скопления людей, а также пробок вблизи учебных заведений.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

С этой целью к светофорам на ряде улиц и проспектов столицы с утренних часов применяется режим "зеленой волны".

Наряду с этим, сотрудники центра находятся на постоянной связи с ГДП для устранения обстоятельств, вызвавших заторы на дорогах.